«Оставлю мать без внуков»: сын Яковлевой сделал признание 

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Скандальное заявление прозвучало в анонсе к новой телепрограмме. Отмечается, что выпуск содержит откровенное интервью 27-летнего сына известной киноактрисы.

«Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей», — приводятся слова мужчины в трейлере.

Журналисты отмечают, что однажды Шальных уже был женат. В 2017 году его супругой стала студентка Виктория Мельникова . Однако пара недолго была счастлива вместе. Вскоре брак распался. Позже стало известно, что сын Яковлевой начал встречаться с Анастасией Рот. Впрочем, в марте 2020 года, как сообщал «Рамблер», сама актриса заявила, что Шальных снова остался один. По словам известной артистки, ее сын в настоящее время сосредоточен на карьере. Известно, что мужчина работает барбером.

Денис Шальных в последнее время фигурирует в публикациях СМИ благодаря многочисленным татуировкам на теле, которые он решил свести.