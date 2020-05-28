Что пережил Алексей Лебединский 

Певец Алексей «Профессор» Лебединский воспитал дочь в одиночку, страдал депрессией и переехал в США . Об этом сообщает «СтарХит»

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лебединскому исполнилось 52 года. Он родился в Ленинграде. Его родителями были профессора медицины. Лебединский увлекся музыкой в раннем возрасте — первую мелодию он сочинил в пять лет. Однажды пианист Святослав Рихтер назвал его своим преемником, но тот не захотел становиться классическим пианистом.

Лебединский поступил в электротехнический институт, ушел в армию после первого курса, а по возвращении стал работать осветителем в театре, параллельно играя на различных инструментах в разных музыкальных коллективах.

В 1990 году он создал собственную группу «Близнецы», а в 1995-м выпустил сольные синглы «Я убью тебя, лодочник» и «Я никому не скажу» и прославился. Дебютный сольный альбом певец выпустил в 1997-м и прославился еще больше.

Параллельно занятиям музыкой он занимался рекламой и фотографией, а также в одиночку воспитывал дочь Веронику — ее мать косметолог Светлана ушла от него.