Что пережил Алексей Лебединский 

Певец Алексей «Профессор» Лебединский воспитал дочь в одиночку, страдал депрессией и переехал в США. Об этом сообщает «СтарХит».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лебединскому исполнилось 52 года. Он родился в Ленинграде. Его родителями были профессора медицины. Лебединский увлекся музыкой в раннем возрасте — первую мелодию он сочинил в пять лет. Однажды пианист Святослав Рихтер назвал его своим преемником, но тот не захотел становиться классическим пианистом.
Лебединский поступил в электротехнический институт, ушел в армию после первого курса, а по возвращении стал работать осветителем в театре, параллельно играя на различных инструментах в разных музыкальных коллективах.
В 1990 году он создал собственную группу «Близнецы», а в 1995-м выпустил сольные синглы «Я убью тебя, лодочник» и «Я никому не скажу» и прославился. Дебютный сольный альбом певец выпустил в 1997-м и прославился еще больше.
Параллельно занятиям музыкой он занимался рекламой и фотографией, а также в одиночку воспитывал дочь Веронику — ее мать косметолог Светлана ушла от него.
В начале 2000-х годов слава Лебединского достигла пика. Тогда же он покинул сцену. Сам он объяснял это депрессией по причине неспособности переварить огромное количество негативной энергии. Певец вернулся на сцену в 2005-м, однако прежняя слава не вернулась к нему. В 2014-м он переехал в Майами, живет там до сих пор и продолжает заниматься творчеством.