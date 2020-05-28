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Обласов стал дорожкой к Прилучному для девушек 

Артём Кульша 1 час назад
Обласов стал дорожкой к Прилучному для девушек
Фото: kino-teatr.ru
Молоденькие девушки искали дорожку к актеру Павлу Прилучному через его коллегу Александра Обласова. Об этом последний сам рассказал в эфире телеканала «Россия».
42-летний Обласов, как сообщал «Рамблер», известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Солнечный удар», «СуперБобровы», «Ольга», «Тайна печати дракона», «СМЕРШ», «Холоп», «Проект "Анна Николаевна"» и «Мажор».
Главную роль в «Мажоре» исполнил Прилучный. Обласов сыграл в сериале лейтенанта полиции Евгения Аверьянова. Сегодня он стал героем очередного эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него актер рассказал, что после премьеры «Мажора» ему стали писать молоденькие девушки. Сначала они восхищались его игрой.
«Потом они стали спрашивать, как там поживает… Паша Прилучный! Я понял, что все они нашли к Павлу дорожку через меня. Это было очень смешно!» — рассказал Обласов.
Он назвал Прилучного замечательным актером и словно своим однокурсником, а также похвастался тем, что на съемках «Мажора» шесть раз поцеловал певицу Веру Брежневу в щеку.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Аверьянов , Александр Обласов , Вера Брежнева
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