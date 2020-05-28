Обласов стал дорожкой к Прилучному для девушек 

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Молоденькие девушки искали дорожку к актеру Павлу Прилучному через его коллегу Александра Обласова . Об этом последний сам рассказал в эфире телеканала «Россия»

42-летний Обласов, как сообщал «Рамблер», известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Солнечный удар», «СуперБобровы», «Ольга», «Тайна печати дракона», «СМЕРШ», «Холоп», «Проект "Анна Николаевна"» и «Мажор».

Главную роль в «Мажоре» исполнил Прилучный. Обласов сыграл в сериале лейтенанта полиции Евгения Аверьянова . Сегодня он стал героем очередного эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него актер рассказал, что после премьеры «Мажора» ему стали писать молоденькие девушки. Сначала они восхищались его игрой.

«Потом они стали спрашивать, как там поживает… Паша Прилучный! Я понял, что все они нашли к Павлу дорожку через меня. Это было очень смешно!» — рассказал Обласов.