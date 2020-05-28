Звезда «Мажора» рассказал о поцелуях с Брежневой 

Актер Александр Обласов, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Мажор», в эфире программы «Судьба человека» рассказал о совместной работе на съёмочной площадке с певицей Верой Брежневой.
Он отметил, что в одном из эпизодов фильма, где артистка сыграла саму себя, Брежнева его поцеловала.
Поцелуи с привлекательной певицей, уверяет Обласов, были частью сценария. Актер подчеркнул, что сцену снимали 6-7 раз: несколько дублей и «укрупнение».
«Получилось, что она меня раз 6–7 в щечку поцеловала. Я этим моментом хвастаюсь по сей день», — заявил артист.
Обласов признался, что на съёмочной площадке «Мажора» были и менее приятные ситуации. Например, в один из дней, когда съёмки велись в горящем доме, актер едва не сгорел вместе с исполнителем главной роли Павлом Прилучным. По словам Обласова, они отказались обмазываться противопожарной мазью по совету каскадеров и в результате едва не стали жертвами пламени.
«В итоге подпалили уши. Потом намазались противопожарной мазью, от которой поначалу отказывались», — пояснил артист.