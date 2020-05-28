Раскрыты новые подробности свадьбы Собчак 

13 сентября 2019 года, как сообщал «Рамблер», Собчак и Богомолов зарегистрировали брак во Дворце бракосочетания №1 в Москве, обвенчались в храме Большое Вознесение и отпраздновали это в Музее Москвы. Миркурбанов был свидетелем на свадьбе и в церкви.

Вчера он и Богомолов стали гостями шоу «Вечерний Ургант». В ходе него они представили сериал «Безопасные связи». Богомолов его срежиссировал, а Миркурбанов сыграл в нем одну из главных ролей.

Также во время шоу Миркурбанов рассказал, что тот факт, что Богомолов и Собчак намерены обвенчаться, он узнал в загсе. Более того, по его словам, тогда же об этом узнали и родители режиссера и журналистки.