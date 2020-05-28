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Раскрыты новые подробности свадьбы Собчак 

Артём Кульша 53 минуты назад
Раскрыты новые подробности свадьбы Собчак
Фото: РИА Новости
Родители режиссера Константина Богомолова и журналистки Ксении Собчак узнали о том, что они намерены обвенчаться, в загсе. Об этом актер Игорь Миркурбанов рассказал в эфире Первого канала.
13 сентября 2019 года, как сообщал «Рамблер», Собчак и Богомолов зарегистрировали брак во Дворце бракосочетания №1 в Москве, обвенчались в храме Большое Вознесение и отпраздновали это в Музее Москвы. Миркурбанов был свидетелем на свадьбе и в церкви.
Вчера он и Богомолов стали гостями шоу «Вечерний Ургант». В ходе него они представили сериал «Безопасные связи». Богомолов его срежиссировал, а Миркурбанов сыграл в нем одну из главных ролей.
Также во время шоу Миркурбанов рассказал, что тот факт, что Богомолов и Собчак намерены обвенчаться, он узнал в загсе. Более того, по его словам, тогда же об этом узнали и родители режиссера и журналистки.
«Потом я встретил батюшку, который нас венчал. Он как-то так грустно на меня. Я говорю: "Как ваши (дела. — Прим. ред.)?". Он ответил: "Ну получили мы за вас!"», — рассказал, в свою очередь, Богомолов.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Миркурбанов , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Первый канал
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