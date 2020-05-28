Барановская рассказала о расставании с новым кавалером 

Экс-супруга знаменитого спортсмена заявила, что встречалась с возлюбленным около 2,5 лет. Мужчина никак не связан с шоу-бизнесом. Барановская подчеркнула, что ее с избранником «развела сама жизнь», и она ни о чем не жалеет.

На вопрос, почему телеведущая так тщательно скрывает детали своей личной жизни, женщина ответила, что будет продолжать хранить тайны, пока не соберется вновь выйти замуж. В этом случае, заявила Барановская, о своем новом возлюбленном она расскажет всем.