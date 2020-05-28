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Барановская рассказала о расставании с новым кавалером 

Павел Тиунов 57 минут назад
Барановская рассказала о расставании с новым кавалером
Фото: РИА Новости
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская в эфире YouTube-шоу «50 вопросов» заявила, что не так давно рассталась с возлюбленным мужчиной. Она подчеркнула, что разрыв произошел по обоюдному согласию, без драм и скандалов.
Экс-супруга знаменитого спортсмена заявила, что встречалась с возлюбленным около 2,5 лет. Мужчина никак не связан с шоу-бизнесом. Барановская подчеркнула, что ее с избранником «развела сама жизнь», и она ни о чем не жалеет.
На вопрос, почему телеведущая так тщательно скрывает детали своей личной жизни, женщина ответила, что будет продолжать хранить тайны, пока не соберется вновь выйти замуж. В этом случае, заявила Барановская, о своем новом возлюбленном она расскажет всем.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Юлия Барановская прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что все гражданские жены — «бесплатные проститутки». Телеведущая задалась вопросом, является ли, по логике священника, законный брак «легализованной проституцией», и отметила, что не обижается на высказывание служителя церкви.
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Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Дмитрий Смирнов , Юлия Барановская
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