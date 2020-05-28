Исполнители хита «Пчеловод» сделали заявление 

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Солисты группы RASA, прославившейся хитом «Пчеловод», Дарья Шейко и Виктор Попелеев рассказали в Instagram, что ждут ребенка.

Музыканты опубликовали в своих аккаунтах видео, на котором Виктор Попелеев трогательно целует округлившийся живот Дарьи Шейко.

«Ты самый лучший человек в моей жизни. Я очень сильно тебя люблю. Спасибо тебе за этот подарок, я безумно счастлив», — подписал видео певец.

В свою очередь Шейко отметила, что «скоро их главный релиз».

Поклонники группы в комментариях поздравили будущих родителей и пожелал им счастья.

«Вы самые лучшие! Как же это мило, до слез… 1000100000 поздравлений», — написала justarina.69.

«Клааааасс! Поздравляю! Вы будете лучшими родителями», — уверена baksh_family.