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Исполнители хита «Пчеловод» сделали заявление 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Исполнители хита «Пчеловод» сделали заявление
Фото: Instagram
Солисты группы RASA, прославившейся хитом «Пчеловод», Дарья Шейко и Виктор Попелеев рассказали в Instagram, что ждут ребенка.
Музыканты опубликовали в своих аккаунтах видео, на котором Виктор Попелеев трогательно целует округлившийся живот Дарьи Шейко.
«Ты самый лучший человек в моей жизни. Я очень сильно тебя люблю. Спасибо тебе за этот подарок, я безумно счастлив», — подписал видео певец.
В свою очередь Шейко отметила, что «скоро их главный релиз».
Поклонники группы в комментариях поздравили будущих родителей и пожелал им счастья.
«Вы самые лучшие! Как же это мило, до слез… 1000100000 поздравлений», — написала justarina.69.
«Клааааасс! Поздравляю! Вы будете лучшими родителями», — уверена baksh_family.
«Рамблер» писал, что ранее журналистка Лера Куденкова прокомментировала слухи о беременности, которые появились в соцестях из-за ее фотографий. Возлюбленная шеф-повара Константина Ивлева заявила, что она не беременна, а в своих округлившихся формах обвинила режим самоизоляции.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Ивлев
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