Раскрыта правда об омоложении Бабкиной 

В начале апреля, как сообщал «Рамблер», 70-летняя Бабкина была госпитализирована с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Она провела некоторое время в медикаментозной коме, а в конце апреля выздоровела, полностью восстановилась и была выписана из больницы.

В мае в эфире Первого канала был показан эпизод шоу «Модный приговор», снятый уже после выздоровления певицы. Телезрители сочли, что Бабкина, ведущая программы, стала выглядеть моложе и свежее.

Васильев, ее соведущий, объяснил это тем, что артистка похудела в результате болезни на семь килограммов, а также использованием ею декоративной косметики. Он выразил уверенность, что Бабкина будет выглядеть не столь здоровой, если смоет ее с себя.