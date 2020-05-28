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Евгения Лоза объявила о разводе с мужем 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Фото: Instagram
Звезда проекта «Восток-Запад» Евгения Лоза сообщила в Instagram о расставании со своим мужем, актером Антоном Батыревым.
«Рамблер» писал, что актриса вышла замуж за своего коллегу Антона Батырева, известного по ролям в сериалах «Пятницкий» и «Карпов», в августе 2019 года.
Объявив о своем разводе, Лоза предпочла не говорить о его причинах, отметив, что вообще не сообщала бы об этом событии в своей жизни, если бы не была «публичной личностью».
«Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать, у меня не будет громких заявлений», — написала она.
Актриса поблагодарила Антона Батырева «за любовь и все прекрасное, что было между нами» и подчеркнула, что они остаются близкими людьми.
«Вы с любовью приняли нашу пару, и надеюсь, с уважением отнесётесь к нашему решению расстаться», — отметила она.
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Шоу-бизнес , Евгения Лоза , Антон Батырев
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