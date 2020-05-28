Евгения Лоза объявила о разводе с мужем 

«Рамблер» писал, что актриса вышла замуж за своего коллегу Антона Батырева, известного по ролям в сериалах «Пятницкий» и «Карпов», в августе 2019 года.

Объявив о своем разводе, Лоза предпочла не говорить о его причинах, отметив, что вообще не сообщала бы об этом событии в своей жизни, если бы не была «публичной личностью».

«Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать, у меня не будет громких заявлений», — написала она.

Актриса поблагодарила Антона Батырева «за любовь и все прекрасное, что было между нами» и подчеркнула, что они остаются близкими людьми.