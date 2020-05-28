Сафронов рассказал о резком сокращении доходов

Из-за пандемии коронавируса Никас Сафронов перестал продавать картины. Впрочем, в отличие от других звезд, на жизнь художник не жалуется. Сафронов стал тратить накопленное и призывает других знаменитостей поступать так же.

— Я читал в интернете, что некоторые звезды жалуются и спрашивают, как им теперь жить, — говорит Никас. — Но здесь нужна точная формулировка вопроса: жить, как жили, или жить, чтобы выжить? Если они хотят, как раньше, ездить на дорогих автомобилях и продолжать зарабатывать во время пандемии такие же приличные деньги, как до нее, то, конечно, это невозможно. И не только российским, но и западным звездам. Но я предполагаю, что никто из популярных нынче артистов не находится на гране нищеты.

Мы все знаем притчу про египетского фараона, которому приснился сон, где семь худых коров съели семь тучных. Иосиф растолковал этот сон так: вслед за семью урожайными годами последуют семь голодных лет. И посоветовал фараону делать запасы. Благодаря этому Египет сумел пережить семь лет засухи и даже помогал другим государствам.

Так что человек, зарабатывающий хорошие деньги, должен откладывать энную сумму на так называемый черный день. Я уверен, что у большинства известных деятелей культуры была возможность отложить про запас на случай подобных коллизий. Я в свое время подстраховался и сейчас использую те ресурсы, которые раньше отложил.

И, как и в притче, я тоже сегодня помогаю другим людям. Купил и передал аппарат ИВЛ для ульяновской детской инфекционной больницы. Буквально на днях преподнес в дар церкви Святой Анны в Ульяновске храмовую икону Николая Чудотворца, написанную в начале XIX века. Также поддержал храм финансово. Продолжаю поддерживать студентов в Ульяновском университете, где я преподаю, и художественное училище им. Грекова, которое я когда-то окончил. Участвую во многих благотворительных акциях. И это не потому, что мне некуда девать деньги. Как раз, наоборот, я перестал зарабатывать. Но я также понимаю, что многие попали в более затруднительное положение. И если я вижу, что могу помочь, помогаю.

Тяжелее всего сегодня простым людям, которые из-за пандемии остались без работы: работникам театров, музеев, продавцам непродовольственных магазинов, ресторанов многим другим.

Так что будем надеяться, что скоро все закончится и все снова начнут работать и зарабатывать. Но притчу о фараоне никогда не нужно забывать.