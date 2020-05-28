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Киркоров шокировал поклонников 

Вероника Полынина и ещё 2 54 минуты назад
Киркоров шокировал поклонников
Фото: Instagram
Филипп Киркоров продемонстрировал подписчикам в TikTok свою гардеробную и пообещал больше не покупать настолько дорогие вещи, пишет «Комсомольская правда».
Киркоров показал поклонникам джинсы с анималистичным принтом и заявил, что вещь обошлась ему почти в два миллиона рублей.
«Я теперь в связи с кризисом такие дорогие больше не куплю. Даже в половину цены вряд ли куплю», — посетовал певец.
По словам Киркорова, самая дорогая вещь в его гардеробе — балахон, расшитый библейскими фресками, в котором он снимался в клипе «Романы». Стоимость балахона составляет 280 тысяч долларов — около 21 млн рублей.
Певец предположил, что эпатажные наряды и запоминающиеся образы — одна из причин, по которой он «задержался на сцене» более чем на 30 лет.
Киркоров шокировал публику, «напрудив» в штаны
Ранее «Рамблер» писал, что Филипп Киркоров решил распродать свой гардероб. Артист заявил, что вырученные средства будут направлены на поддержку пенсионеров, пострадавших от коронавируса.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Комсомольская правда
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