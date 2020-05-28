Киркоров шокировал поклонников 

Филипп Киркоров продемонстрировал подписчикам в TikTok свою гардеробную и пообещал больше не покупать настолько дорогие вещи, пишет «Комсомольская правда».

Киркоров показал поклонникам джинсы с анималистичным принтом и заявил, что вещь обошлась ему почти в два миллиона рублей.

«Я теперь в связи с кризисом такие дорогие больше не куплю. Даже в половину цены вряд ли куплю», — посетовал певец.

По словам Киркорова, самая дорогая вещь в его гардеробе — балахон, расшитый библейскими фресками, в котором он снимался в клипе «Романы». Стоимость балахона составляет 280 тысяч долларов — около 21 млн рублей.

Певец предположил, что эпатажные наряды и запоминающиеся образы — одна из причин, по которой он «задержался на сцене» более чем на 30 лет.

Ранее «Рамблер» писал, что Филипп Киркоров решил распродать свой гардероб. Артист заявил, что вырученные средства будут направлены на поддержку пенсионеров, пострадавших от коронавируса.