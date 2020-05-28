Семья осудила Костюшкина за исповедь о насилии 

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Певца Стаса Костюшкина осудили родственники за рассказ о пережитом в детстве сексуальном насилии.

В возрасте 8 лет Костюшкин вместе с друзьями стал жертвой сексуального насилия. В Youtube-шоу «Алена, блин!» экс-солист группы «Чай вдвоем» рассказал, что впервые решился рассказать о пережитом лишь спустя много лет и столкнулся с непониманием со стороны своей семьи.

«Звонили все родственники. Спрашивали: «Зачем ты это рассказал?». Я тогда ответил, что озвучил это по причине страха. Страха за сыновей», — рассказал Костюшкин.

Как сообщал «Рамблер», у Стаса Костюшкина трое сыновей: Мартин, Богдан и Мирон.