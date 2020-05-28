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«Сама бухает и курит»: Гузеева рассказала, как ее сын навсегда отучил от алкоголя 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Гузеева рассказала об увлечении алкоголем
Фото: РИА Новости
Трудно представить, но Лариса Гузеева когда-то курила и увлекалась алкоголем, а однажды даже вышла на сцену пьяной. Своим поступком она подпортила репутацию всей труппе.
Неожиданное признание телеведущая сделала во время эфира программы «Давай поженимся!» на Первом канале. В студии появилась невеста, которая любила закладывать за воротник и не постеснялась в этом признаться. Чтобы спасти ее дочь, которая наверняка страдала от опускающейся матери, Гузеева решила раскрыть карты про себя и стать для девушки примером.
«Один раз в жизни я играла спектакль очень нетрезвая. И думаю: «Дай-ка я упаду». И я упала, и покатилась, и мне было так хорошо, и я какую-то отсебятину стала нести… И я вижу какое-то напряжение, но про себя думаю: «Я гениально играю»! И я что-то там руки заламывала, думала, что я Сара Бернар. Мы себя не видим в этом состоянии! Я сорвала спектакль», — поведала ведущая.
Спас ее от падения в порочную бездну сын Георгий. Она случайно услышала комментарий отпрыска, рассчитанный не для ее ушей. Он сказал: «Сама бухает и курит, а меня учит»! После этих слов Гузеева тут же погасила сигарету и прекратила злоупотреблять алкоголем навсегда.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Сара Бернар , Лариса Гузеева
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