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Гузеева рассказала об увлечении алкоголем 

Вероника Полынина и ещё 1 1 час назад
Гузеева рассказала об увлечении алкоголем
Фото: РИА Новости
Лариса Гузеева рассказала, как один комментарий ее сына отбил у нее желание курить и употреблять алкоголь. Об этом пишет «Телепрограмма».
Телеведущая поделилась своей историей в эфире программы «Давай поженимся». Гузеева рассказала, что однажды вышла на сцену нетрезвой.
«Один раз в жизни я играла спектакль очень нетрезвая. И думаю: «Дай-ка я упаду». И я упала, и покатилась, и мне было так хорошо, и я какую-то отсебятину стала нести… И я вижу какое-то напряжение, но про себя думаю: «Я гениально играю»! И я что-то там руки заламывала, думала, что я Сара Бернар. Мы себя не видим в этом состоянии! Я сорвала спектакль», — призналась телеведущая.
По ее словам, раз и навсегда прекратить выпивать ей помог сын Георгий. Она случайно услышала, как он говорил о ней кому-то: «Сама курит и бухает, а мне не дает». После этого комментария она тут же потушила сигареты и бросила пить навсегда.
Как сообщал «Рамблер», ранее Лариса Гузеева рассказала, что ей пришлось похудеть после того, как она стала замечать, что ее муж поглядывает на более стройных женщин.
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Шоу-бизнес , Сара Бернар , Лариса Гузеева
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