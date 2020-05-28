Гузеева рассказала об увлечении алкоголем 

Лариса Гузеева рассказала, как один комментарий ее сына отбил у нее желание курить и употреблять алкоголь. Об этом пишет «Телепрограмма».

Телеведущая поделилась своей историей в эфире программы «Давай поженимся». Гузеева рассказала, что однажды вышла на сцену нетрезвой.

«Один раз в жизни я играла спектакль очень нетрезвая. И думаю: «Дай-ка я упаду». И я упала, и покатилась, и мне было так хорошо, и я какую-то отсебятину стала нести… И я вижу какое-то напряжение, но про себя думаю: «Я гениально играю»! И я что-то там руки заламывала, думала, что я Сара Бернар. Мы себя не видим в этом состоянии! Я сорвала спектакль», — призналась телеведущая.

По ее словам, раз и навсегда прекратить выпивать ей помог сын Георгий. Она случайно услышала, как он говорил о ней кому-то: «Сама курит и бухает, а мне не дает». После этого комментария она тут же потушила сигареты и бросила пить навсегда.

Как сообщал «Рамблер», ранее Лариса Гузеева рассказала, что ей пришлось похудеть после того, как она стала замечать, что ее муж поглядывает на более стройных женщин.