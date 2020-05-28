Миро высмеяла Шнурова: «Давай сюда дневник»

По словам блогера Лены Миро, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров «пересказывает» ее тексты. Об этом она заявила в своем «Живом Журнале».

Блогер отметила, что музыкант пересказал ее статьи «довольно внятно».

«Молодец, Серёжа. Давай сюда дневник. За толковый пересказ поставлю тебе «пятёрку»», — написала она.

В качестве примера блогер сравнила свои высказывания и заявления Сергея Шнурова по поводу звезд отечественного шоу-бизнеса и «накрученных» аккаунтов в Instagram, придя к выводу, что они похожи.

«Короче, Серёжа, перестань пересказывать мои тексты. Я этого не люблю. (…) Попадёшь под мой словесный каток — не поднимешься», — пригрозила музыканту Миро.