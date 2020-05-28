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«Попадешь под каток — не поднимешься»: Миро высмеяла Шнурова 

Алиса Селезнёва 6 минут назад
Миро высмеяла Шнурова: «Давай сюда дневник»
Фото: Instagram
По словам блогера Лены Миро, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров «пересказывает» ее тексты. Об этом она заявила в своем «Живом Журнале».
Блогер отметила, что музыкант пересказал ее статьи «довольно внятно».
«Молодец, Серёжа. Давай сюда дневник. За толковый пересказ поставлю тебе «пятёрку»», — написала она.
В качестве примера блогер сравнила свои высказывания и заявления Сергея Шнурова по поводу звезд отечественного шоу-бизнеса и «накрученных» аккаунтов в Instagram, придя к выводу, что они похожи.
«Короче, Серёжа, перестань пересказывать мои тексты. Я этого не люблю. (…) Попадёшь под мой словесный каток — не поднимешься», — пригрозила музыканту Миро.
«Рамблер» писал, что ранее у Миро поспорила с продюсером Яной Рудковской. Блогер обвинила Рудковскую в сокрытии реального возраста: якобы бизнесвумен на самом деле 55 лет, а не 44 года. В ответ супруга фигуриста Евгения Плющенко посоветовала пересмотреть ТВ-программу, в котором сандальную информацию опровергают ее одноклассницы и классный руководитель.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Евгений Плющенко
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