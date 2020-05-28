Миро высмеяла Шнурова: «Давай сюда дневник»

Блогер Лена Миро обвинила музыканта Сергея Шнурова в плагиате своих постов. Об этом Миро написала в LiveJournal.

«Шнуров, наконец-то, перестал бухать, вошел, возможно, в остатки ума, посидел в моем блоге и пересказал мои статьи. Давай дневник. За толковый пересказ поставлю «пятерку»», — цитирует блогера «Федеральное агентство новостей».

После этого Миро привела ряд цитат из своих публикаций, которые были сделаны в разное время и сравнила их с выдержками из последнего поста Шнурова. Оба пользователя пишут о якобы накрученных подписчиках в аккаунте певицы Ольги Бузовой, а также рассуждают о качестве концертов российских звезд.

В завершении своего текста Миро написала, что Шнуров может угодить под ее «словесный каток» и не подняться.