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Лена Миро обвинила Шнурова в плагиате. «Давай сюда дневник» 

Ura.Ru 14 минут назад
Миро высмеяла Шнурова: «Давай сюда дневник»
Фото: Instagram
Блогер Лена Миро обвинила музыканта Сергея Шнурова в плагиате своих постов. Об этом Миро написала в LiveJournal.
«Шнуров, наконец-то, перестал бухать, вошел, возможно, в остатки ума, посидел в моем блоге и пересказал мои статьи. Давай дневник. За толковый пересказ поставлю «пятерку»», — цитирует блогера «Федеральное агентство новостей».
После этого Миро привела ряд цитат из своих публикаций, которые были сделаны в разное время и сравнила их с выдержками из последнего поста Шнурова. Оба пользователя пишут о якобы накрученных подписчиках в аккаунте певицы Ольги Бузовой, а также рассуждают о качестве концертов российских звезд.
В завершении своего текста Миро написала, что Шнуров может угодить под ее «словесный каток» и не подняться.
Недавно Шнуров оказался замешан в скандале с продюсером Иосифом Пригожиным. Лидер музыкальной группы «Ленинград» написал саркастичное стихотворение, после того, как Пригожин рассказал о сложном положении артистов в период пандемии. Между ними завязалась онлайн-перепалка, в результате которой Пригожин пообещал Шнурову «мужской разговор».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Лена Миро , Иосиф Пригожин , РИА ФАН
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