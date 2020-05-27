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Лидер «Ласкового мая» назвал Шнурова гаденышем и помойником 

Lenta.ru 23 минуты назад
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»
Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин с возмущением отреагировал на слова певца Сергея Шнурова о ненужности российских звезд и назвал фронтмена «Ленинграда» гаденышем и помойником. Ответ Шнурову Разин опубликовал на своей странице в Instagram.
«Сергей Шнуров говорит о сращивании артистов с публичными праздниками и бюджетными мероприятиями. Да кто тебя, гаденыша, с таким поганым языком, с матами может пригласить на День города? Это тебя жаба душит, что мы постоянно работаем на подобных мероприятиях», — написал Разин.
Певец также заметил, что выступает на Днях города в среднем до 30 раз за год, «потому что группа „Ласковый май“ нравится людям», а невостребованность «Ленинграда» на подобных мероприятиях объяснил переизбытком матерных выражений в текстах песен Шнурова.
«Шнур, как ты был помойником, так ты им и остался. И не путай, пожалуйста, артистов, которые выступают на Днях города и других государственных мероприятиях с твоим творчеством. Они ничего общего не имеют», — заключил Разин.
Ранее Сергей Шнуров подвел итоги спора с продюсером Иосифом Пригожиным словами о том, что большинство российских артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги.
«Объясняю схему: если ты "звезда", а твой "продюсер" со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные "дни города". За свои кровные на эти "шоу" никто не пойдет», — пояснил музыкант.
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Шоу-бизнес , Андрей Разин , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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