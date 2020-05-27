«Что с нашим ребенком?»: бизнесмен обратился к Волочковой

Предприниматель из Твери Владислав Фоменко недавно раскрыл публике подробности своего романа с Анастасией Волочковой. Он утверждает, что познакомился с артисткой в 2014 году на Новой Риге, их отношения длились пять месяцев, и экс-прима Большого театра даже была беременна от бизнесмена, но судьба этого ребенка до сих пор не известна.

Фоменко уверяет, что причиной расставания с танцовщицей стала ее измена: мужчина застал ее в бане с водителем. По словам Владислава, на тот момент Анастасия была на пятом месяце и у нее уже заметно округлился живот.

После разрыва Фоменко больше не смог связаться с артисткой (она внесла его имя в черный список контактов) и выяснить судьбу их наследника не получилось.

«Настя, что стало с нашим ребенком? Если он родился и растет, то что с ним? Его воспитывает твоя мать или ты отдала его чужим людям?» — обратился Фоменко к Волочковой в открытом письме, сообщает «КП».

Балерина же все претензии бизнесмена опровергает, говоря, что никогда не встречалась с ним. Владислав всего лишь принимал участие в строительстве ее дома и однажды попросил сделать совместное фото, а теперь с его помощью пытается заработать себе пиар на ее имени. Фоменко же утверждает, что из-за романа со звездой распалась его семья, и грозится обнародовать личные фото и видео с Анастасией. Он хочет предостеречь других мужчин от знакомства с ней.