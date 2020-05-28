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Анна Снаткина прокомментировала слухи о романе с Сергеем Безруковым 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Снаткина отреагировала на слухи о романе с Безруковым
Фото: ТАСС
Актриса Анна Снаткина прокомментировала слухи о ее любовных отношениях с коллегой Сергеем Безруковым.
Сообщения о романе звезд стали появляться после выхода сериала «Участок», и некоторые поклонники до сих пор верят в экранный союз Анны и Сергея, хотя они давно счастливы каждый в своей семье.
Снаткина с теплотой вспоминает свое первое появление в кино 16 лет назад, так как роль девушки Нины в «Участке», которая влюблена в героя Безрукова, полюбилась многим зрителям и сделала актрису известной.
— Пусть приписывают — значит, есть интерес к нашей жизни. Я к этому отношусь с юмором. У Сергея прекрасная семья, дети, я с большим уважением отношусь к его жене Анне Матисон, — сказала артистка в интервью изданию Wday.ru.
Она отметила, что они с Безруковым в хороших приятельских отношениях, она с теплотой к нему относится.
Напомним, что Снаткина около восьми лет замужем за шоуменом Виктором Васильевым. Они воспитывают общую дочь Веронику, которой в апреле исполнилось семь лет.
Сергей Безруков женат на режиссере Анне Матисон, у них двое детей — дочь и сын.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Виктор Васильев , Анна Матисон , Анна Снаткина , Woman's Day
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