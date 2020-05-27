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«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России 

Вероника Полынина и ещё 1 8 минут назад
Скандально известный актер Алексей Панин посетовал на то, что его имя перестали упоминать на российском телевидении.
Актер рассказал в Instagram, что о нем не вспомнили в передаче «Вечерний Ургант» во время обсуждения 15-летия фильма «Жмурки».
«Упомянули всех артистов, кроме Алексея Панина. Главного героя, который в титрах идет первым и которого цитируют больше всего в стране, просто вычеркнули», — заявил Панин, отметив, что над этой ситуацией он «дико ржет».
Он сравнил себя с советскими актерами Савелием Крамаровым и Олегом Видовым, которых перестали упоминать в титрах после эмиграции в США.
Панин выразил уверенность, что телевизионная опала связана с его критическими высказываниями о политике российского президента Владимира Путина.
«Раньше мне звонили каждые 20 минут и за хорошие гонорары приглашали на всякие ток-шоу. Сейчас я запрещен», — заявил он.
Панин отметил, что больше его «с этой страной» ничего не связывает, и вскоре он покинет пределы России.
«Я жду, когда откроются границы, чтобы моей ноги больше не было в этом болоте!» — добавил актер.
Ранее «Рамблер» писал, что Панин рассказал Дмитрию Гордону о намерении переехать с дочерью из России в Испанию. По его словам, сейчас он решает вопрос с продажей недвижимости в Москве. Он подчеркнул, что готов даже работать грузчиком в Европе, но совершенно не хочет жить в России.
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Шоу-бизнес , Видео , Олег Видов , Алексей Панин , Савелий Крамаров , Владимир Путин , Дмитрий Гордон
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