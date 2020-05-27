Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-участник «Дома-2» показал фото голой певицы Валерии 

News.ru и ещё 2 4 часа назад
Фото голой Валерии попало в Сеть
Фото: РИА Новости
Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев на своей официальной странице в Instagram опубликовал странное сообщение, которое было посвящено певице Валерии.
Шоумен также опубликовал снимок знаменитой блондинки. На нём она прикрывает грудь руками. При этом на ней никакой одежды нет.
В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы, — подписал Солнцев под фотографией.
По его словам, эта цитата принадлежит Валерии.
Поклонники скандальной звезды подумали, что таким способом он отреагировал на конфликт, который произошёл между супругом Валерии и музыкантом Сергеем Шнуровым.
Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это певец Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, правда ли Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.
Позже Валерия поддержала своего супруга. Она даже назвала артистов, которые голодают.
Как писал NEWS.ru, музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении. По его словам, в отличие от обычных россиян, работники сцены имеют накопления.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
News.ru: последние новости
Ведущий шоу «Модный приговор» Васильев отказал в помощи больной девочке Ведущий шоу «Модный приговор» Васильев отказал в помощи больной девочке Жена Щербакова осудила вдову Караченцова за жалобы на отсутствие средств Жена Щербакова осудила вдову Караченцова за жалобы на отсутствие средств Сын Якубовича рассказал подробности развода родителей Сын Якубовича рассказал подробности развода родителей
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Рустам Солнцев , Иосиф Пригожин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Муж с помощью кобры убил жену ради денег
Муж с помощью кобры убил жену ради денег
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
01:33
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
Общество
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Собянин дал обещание Путину
07:56
Собянин дал обещание Путину
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение