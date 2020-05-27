Фото голой Валерии попало в Сеть

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Шоумен также опубликовал снимок знаменитой блондинки. На нём она прикрывает грудь руками. При этом на ней никакой одежды нет.

В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы, — подписал Солнцев под фотографией.

По его словам, эта цитата принадлежит Валерии.

Поклонники скандальной звезды подумали, что таким способом он отреагировал на конфликт, который произошёл между супругом Валерии и музыкантом Сергеем Шнуровым.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это певец Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, правда ли Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.

Позже Валерия поддержала своего супруга. Она даже назвала артистов, которые голодают.