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Нонна Гришаева призвала беречь лес от пожаров 

Lenta.ru 50 минут назад
Гришаева призвала беречь лес от пожаров
Фото: РИА Новости
Российская актриса и телеведущая Нонна Гришаева вместе с труппой Московского областного театра юного зрителя, художественной руководительницей которого она является, приняла участие в онлайн-проекте «Остановим пожар». Артисты продекламировали стихотворение «Лесной пожар» Николая Гумилева, запись опубликована на YouTube-канале «Природа ТВ».
«Остановим пожары. Берегите лес», — призвала слушателей Гришаева.
На канале «Природа ТВ» также появились ролики с участием актрисы Ольги Кабо, певицы Анны Аглатовой и артиста Евгения Князева.
Как отмечает ТАСС, информационная кампания по предотвращению пожаров проходит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Организатором акции «Остановим пожар» выступила автономная некоммерческая организация «Экспоцентр "Заповедники России"».
В рамках проекта «Сохранение лесов» предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.
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Шоу-бизнес , Ольга Кабо , Евгений Князев , Николай Гумилев , Нонна Гришаева , ИТАР-ТАСС
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