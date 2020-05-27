На звезду «Нюхача» напали с ружьем

Иван Оганесян попал в неприятную ситуацию. Актер, который в свое время снимался в сериале «Моя прекрасная няня», а также в популярном проекте «Нюхач», в реальной жизни столкнулся с историей, достойной фильма. По данным СМИ, на мужчину было совершено нападение. Неизвестный мужчина с охотничьим ружьем напал на артиста на участке подмосковного поселка «ДНТ Топаз». К счастью, до выстрелов дело не дошло и никто серьезно не пострадал.

Однако напавший мужчина оказался сыном известного музыканта, автора программ по музыке для московских институтов. На него заведено уголовное дело за попытку убийства. Позже стало известно, что инцидент произошел, когда Оганесян отдыхал с близкими и друзьями. Их идиллию нарушил сосед, который ворвался на участок. Он был в нетрезвом состоянии и вел себя агрессивно. Однако людей защитила собака по имени Гарик. В нее попало несколько пуль, от чего пес умер на глазах пятилетних дочерей-близняшек Оганесяна.

Подробности жуткой истории рассказал адвокат актера Александр. Куда делось тело собаки, неизвестно. Семья Ивана тяжело переживает случившееся.

«Надеемся, что будет возбуждено уголовное дело также за жестокое обращение с животными, и это деяние не сойдёт с рук напавшему на семью моего подзащитного», — отмечал юрист, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что что это не первый случай, когда Оганесяну угрожают оружием. Он участвовал в мюзикле «Норд-Ост», когда в 2002 году здание Театрального центра на Дубровке захватили террористы. Актер трое суток был в заложниках, но смог остаться живым.