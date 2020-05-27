Стебунов оценил финал «Танцев со звездами»

Победитель "Танцев со звездами" актер Иван Стебунов рассказал о своих чувствах по поводу финала шоу, сообщает "Стархит".
Он обеспокоен состоянием участников, которым пришлось покинуть проект по состоянию здоровья: Елена Летучая сломала ребро, Мария Ивакова, Дарья Мороз и Алена Бабенко перенесли COVID–19.
"Мне искренне жаль, потому что я хотел, чтобы в финале была настоящая рубка", — сожалеет Иван, пожелавший коллегам скорейшего восстановления.
Финал 11 сезона шоу "Танцы со звездами" прошел на телеканале "Россия 1" на днях. Иван Стебунов выступал на проекте в паре с Инной Свечниковой.