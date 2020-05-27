Стебунов оценил финал «Танцев со звездами»

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Победитель "Танцев со звездами" актер Иван Стебунов рассказал о своих чувствах по поводу финала шоу, сообщает "Стархит".

"Мне искренне жаль, потому что я хотел, чтобы в финале была настоящая рубка", — сожалеет Иван, пожелавший коллегам скорейшего восстановления.

Финал 11 сезона шоу "Танцы со звездами" прошел на телеканале "Россия 1" на днях. Иван Стебунов выступал на проекте в паре с Инной Свечниковой.