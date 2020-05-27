«Перестали снимать?»: пользователи поиздевались над Пореченковым 

Интернет-пользователи раскритиковали актера Михаила Пореченкова из-за видео, в котором он рассказал о заслугах руководства России. По их мнению, актер записал ролик, так как хочет получить новые роли.
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях появилось видео, на котором Пореченков вспомнил 90-е. Он заявил, что тогда страна находилась «в ужасе и катастрофе» и в таком состоянии досталась нынешнему руководству. Актер отметил, что за последние годы в стране заработали предприятия и развился военно-промышленный комплекс.
По мнению Пореченкова, все это стало возможным благодаря усилиям президента Владимира Путина.
«Его перестали снимать в фильмах, сериалах?» — поинтересовался пользователь «Рамблера» Iris Iris (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Миша лицедей, придворный шут, пропагандист, а разбираться в геополитике или географии ему не нужно, и уж тем более быть умным —за это не платят, — быть умным, в нынешние времена, значит быть голодным, если всем это показывать», — добавил Любознательный.
«Главное то, что он и такие как он все понимают, но говорят это ради будущих ролей в военно-«патриотических» фильмах, снятых на деньги налогоплательщиков, ради приглашений на корпоративы и ради прочих статей личного дохода», — написал Василий Петриченко.