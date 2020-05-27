Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Перестали снимать?»: пользователи поиздевались над Пореченковым 

Мария Иванова 40 минут назад
Интернет-пользователи раскритиковали актера Михаила Пореченкова из-за видео, в котором он рассказал о заслугах руководства России. По их мнению, актер записал ролик, так как хочет получить новые роли.
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях появилось видео, на котором Пореченков вспомнил 90-е. Он заявил, что тогда страна находилась «в ужасе и катастрофе» и в таком состоянии досталась нынешнему руководству. Актер отметил, что за последние годы в стране заработали предприятия и развился военно-промышленный комплекс.
По мнению Пореченкова, все это стало возможным благодаря усилиям президента Владимира Путина.
«Его перестали снимать в фильмах, сериалах?» — поинтересовался пользователь «Рамблера» Iris Iris (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Миша лицедей, придворный шут, пропагандист, а разбираться в геополитике или географии ему не нужно, и уж тем более быть умным —за это не платят, — быть умным, в нынешние времена, значит быть голодным, если всем это показывать», — добавил Любознательный.
«Главное то, что он и такие как он все понимают, но говорят это ради будущих ролей в военно-«патриотических» фильмах, снятых на деньги налогоплательщиков, ради приглашений на корпоративы и ради прочих статей личного дохода», — написал Василий Петриченко.
Комментарии 15
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Пореченков , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
Видео
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
00:08
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
00:11
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
Армия
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
02:35
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
Политика
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
02:29
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
Шоу-бизнес
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
01:37
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
Общество
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
01:30
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
Происшествия
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение