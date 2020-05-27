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Названа причина развода Гагариной 

Lenta.ru 34 минуты назад
Названа причина развода Гагариной
Фото: ТАСС
Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Собеседники издания посчитали, что причиной расставания стала разница в заработках.
Сама артистка не комментировала сообщения о разводе, официального подтверждения этой информации нет.
По словам журналистов, «многие называют именно деньги причиной конфликта в семье»: «Говорят, Гагарину стало раздражать, что муж мало зарабатывает».
Отмечается также, что инициатором расставания стала сама артистка: «По мнению окружения, последний год все наложилось одно на другое — нервные срывы, голодовки, недовольство собой, мужем. Скандалы стали частым явлением в семье. Певица решила положить этому конец».
Знакомая артистки, имя которой не указывается, заявила, что Гагарина переросла своего супруга. «Тем более что она очень заточена на деньги. А Исхакову больше 30-40 тысяч рублей за съемку для журнала не платят», — сказала собеседница газеты.
Ранее в мае стали известны подробности развода артистки. О том, что Полина Гагарина ушла от мужа, 18 мая сообщил Telegram-канал Super. Представитель исполнительницы отказался комментировать эту информацию.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Полина Гагарина , Комсомольская правда
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