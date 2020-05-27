Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии 

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram разместил снимок певицы Валерии в обнаженном виде. На фотографии яркая исполнительница стоит без одежды. Они прикрывает грудь руками и улыбается.

При этом Рустам Солнцев привел цитату, которая когда-то обронила исполнительница. «В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы».