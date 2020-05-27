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Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Фото: globallookpress.com
Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram разместил снимок певицы Валерии в обнаженном виде. На фотографии яркая исполнительница стоит без одежды. Они прикрывает грудь руками и улыбается.
При этом Рустам Солнцев привел цитату, которая когда-то обронила исполнительница. «В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы».
Судя по всему, таким образом Рустам Солнцев отреагировал на скандал, который сейчас разгорелся в мире шоу-бизнеса. Напомним, что в одной из бесед с журналистами продюсер Иосиф Пригожин заявил о бедственном положении артистов в связи с пандемией. Многие посоветовали супругу Валерии не плакаться. Есть люди, которым сейчас намного хуже, чем артистам. В какой-то момент к травле и троллингу Пригожина подключился музыкант Сергей Шнуров. Он опубликовал стихотворение, в котором высмеял коллегу. Завязался нешуточный спорю. Пригожин уже пообещал после карантина по-мужски поговорить со Шнуровым, который нелестно отзывался не только о продюсере, но и о его супруге Валерии.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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