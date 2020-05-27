Рудковская рассказала о ссоре с семьей Малахова

Как сообщал «Рамблер», ранее издание Starhit, сославшись на анонимные источники, написало, что семилетний сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр болен синдромом Аспергера.

По словам Рудковской, она была поражена, что подобная статья вышла в издании ее друзей и сначала решила, что это какая-то ошибка. Однако ее вопрос к издателю Starhit Шкулевой остался без ответа.

«Какое отношение может быть после этого? Никакого. Я просто стираю из своей жизни человека, который не отреагировал на меня», — отметила продюсер.

Она также подчеркнула, что хотела бы, чтобы Наталья Шкулева, у которой тоже есть маленький сын Саша, пережила то же самое, что пришлось пережить ей.