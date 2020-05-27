Рудковская рассказала о ссоре с семьей Малахова

По словам продюсера Яны Рудковской, публикация материала о ее сыне привела к тому, что она прекратила общение с семьей Натальи Шкулевой и Андрея Малахова. Об этом продюсер заявила в интервью PREMIER.
Как сообщал «Рамблер», ранее издание Starhit, сославшись на анонимные источники, написало, что семилетний сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр болен синдромом Аспергера.
По словам Рудковской, она была поражена, что подобная статья вышла в издании ее друзей и сначала решила, что это какая-то ошибка. Однако ее вопрос к издателю Starhit Шкулевой остался без ответа.
«Какое отношение может быть после этого? Никакого. Я просто стираю из своей жизни человека, который не отреагировал на меня», — отметила продюсер.
Она также подчеркнула, что хотела бы, чтобы Наталья Шкулева, у которой тоже есть маленький сын Саша, пережила то же самое, что пришлось пережить ей.
«А если бы про него так написал кто-то? Вам бы это понравилось? А если бы ему поставил диагноз какой-то неизвестный знакомый дефектолог? А если бы он вышел на улицу и ему бы сказали: «Ты болен! Пойди от нас!»? А если бы к вам подошел ваш Саша и спросил: «Мама, а чем я болен? Почему вы ничего мне не говорите?». Какая была бы реакция?» — поинтересовалась Рудковская, отметив, что, если хотели видеть ее слезы, то вот они.