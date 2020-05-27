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«Он издевался над детьми»: признание экс-жены Успенского 

Алиса Селезнёва 49 минут назад
«Он издевался над детьми»: признание экс-жены Успенского
Фото: ТАСС
Третья жена Эдуарда Успенского, Элеонора Филина, поддержала его дочь и также заявила о тирании в семье писателя. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как писал «Рамблер», ранее дочь Успенского Татьяна выступила против присвоения его имени литературной премии. В открытом письме она назвала отца жестоким и заявила, что он совершал домашнее насилие.
«То, что Эдуард Николаевич был тираном в семейной жизни не новость. Эту премию учредила государственная библиотека. Когда Татьяна об этом узнала, она захотела написать протестное письмо и высказать свое отношение к этой ситуации. Она знает, что Успенский издевался не только над ней, но и над моими детьми», — заявила третья жена писателя Элеонора Филина.
Она высказала мнение, что инициатором того, чтобы премия носила имя Успенского, была вторая и одновременно последняя супруга писателя Елена Успенская. При этом Филина подчеркнула, что Успенская никогда не признается, что также была свидетелем тирании.
«Ей это невыгодно. Все наследство Успенского — все движимое и недвижимое имущество досталось ей. Увековечить его память — это ее долг, особенно когда она получила от мужа несколько загородных домом, квартиры в центре Москвы, несколько квартир в Анапе и авторские права. Он оставил своей вдове многомиллионное состояние. И не в рублях, а в долларах», — заявила Филина, пояснив, что остальные родственник писателя не были упомянуты в завещании.
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Шоу-бизнес , Элеонора Филина , Елена Успенская , Комсомольская правда
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