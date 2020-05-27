Начавшийся недавно интернет-баттл продюсера Иосифа Пригожина с фронтменом группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым получил продолжение. Все началось с того, что Пригожин заявил о бедственном положении молодых артистов во время пандемии коронавируса. Шнуров после этих слов попросил своих подписчиков поддержать Пригожина деньгами. Продюсер решил продолжить заочное общение, Шнурова он при этом назвал "хайпожором". Сергей естественно не оставил такой выпад в свой адрес без внимания и в тот же день посвятил Пригожину ироничное стихотворение, посмеявшись над внешностью продюсера. Все закончилось тем, что Пригожин отправил Шнурову СМС с угрозами. А Шнуров опубликовал эти сообщения на своей странице в Инстаграм.
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
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