Пригожин анонсировал мужской разговор со Шнуровым

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с URA.RU рассказал, что его «отдельный мужской разговор» с музыкантом и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым состоится спустя некоторое время после карантина. Поводом для их встречи станет конфликт, возникший из-за спора о «бедствующих артистах».

«В карантин бросаться вирусом — глупо», — заявил Пригожин, уточнив, что его личная встреча с Сергеем Шнуровым состоится после ослабления ограничительных мер. Раскрывать детали «мужского разговора» продюсер не стал.

«Пусть все подробности останутся лично между нами, мужчинами. Если, конечно, Сергея Шнурова можно назвать мужчиной», — отметил Пригожин.

Также продюсер обратил внимание на недавний ответный пост Шнурова в Instagram. В стихотворении музыканта речь идет о том, что Пригожин обратился к нему, «все приличия отбросив». В доказательство Шнуров прикрепил скриншот с входящими сообщениями, на которых его оскорбляют и угрожают ему. Однако в разговоре с URA.RU Пригожин заявил, что не является автором этих посланий и не отправлял Шнурову никаких личных сообщений.