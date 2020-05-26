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Пригожин рассказал, когда состоится мужской разговор со Шнуровым 

Ura.Ru 2 часа назад
Пригожин анонсировал мужской разговор со Шнуровым
Фото: РИА Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с URA.RU рассказал, что его «отдельный мужской разговор» с музыкантом и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым состоится спустя некоторое время после карантина. Поводом для их встречи станет конфликт, возникший из-за спора о «бедствующих артистах».
«В карантин бросаться вирусом — глупо», — заявил Пригожин, уточнив, что его личная встреча с Сергеем Шнуровым состоится после ослабления ограничительных мер. Раскрывать детали «мужского разговора» продюсер не стал.
«Пусть все подробности останутся лично между нами, мужчинами. Если, конечно, Сергея Шнурова можно назвать мужчиной», — отметил Пригожин.
Также продюсер обратил внимание на недавний ответный пост Шнурова в Instagram. В стихотворении музыканта речь идет о том, что Пригожин обратился к нему, «все приличия отбросив». В доказательство Шнуров прикрепил скриншот с входящими сообщениями, на которых его оскорбляют и угрожают ему. Однако в разговоре с URA.RU Пригожин заявил, что не является автором этих посланий и не отправлял Шнурову никаких личных сообщений.
Конфликт между артистами возник после того, как Иосиф Пригожин поддержал позицию танцора Сергея Глушко (Тарзана), который заявил, что в кризис государству стоит поддержать артистов, так как они смогут заработать еще не скоро. По мнению продюсера, в ситуации с коронавирусом самыми уязвимыми оказались артисты, и в результате многие музыканты действительно оказались без средств к существованию. В ответ на это Шнуров посмеялся над Пригожиным, написав стихотворение, где призвал «людей божьих» помочь продюсеру и его супруге, певице Валерии, «кто чем может на еду». Позже продюсер разозлился из-за ироничного произведения Шнурова — в том числе из-за того, что тот привлек в конфликт его супругу, певицу Валерию, и пообещал музыканту «отдельный мужской разговор».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , Валерия
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