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Родион Газманов показал фото с обнаженными девушками 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Родион Газманов показал фото с обнаженными девушками
Фото: РИА Новости
Сын певца Олега Газманова Родион показал в Instagram, как проводит режим самоизоляции, разместив фото с четырьмя девушками в нижнем белье.
«Удаленка. Моя изоляция», — подписал снимки певец.
На фотографиях, размещенных Газмановым, он сидит в компании четырех девушек, одетых только в нижнее белье. При этом на столе можно увидеть бутылку вина, фрукты и бокалы.
В комментариях к записи пользователи соцсети пошутили по поводу самоизоляции артиста и поинтересовались, удалось ли ему выбрать себе невесту.
«Рамблер» писал, что ранее Родион Газманов подшутил над подписчиками, которые часто интересуются его личной жизнью, опубликовав фото с резиновой куклой.
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Шоу-бизнес , Родион Газманов , Олег Газманов
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