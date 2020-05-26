Родион Газманов показал фото с обнаженными девушками 

Сын певца Олега Газманова Родион показал в Instagram, как проводит режим самоизоляции, разместив фото с четырьмя девушками в нижнем белье.

«Удаленка. Моя изоляция», — подписал снимки певец.

На фотографиях, размещенных Газмановым, он сидит в компании четырех девушек, одетых только в нижнее белье. При этом на столе можно увидеть бутылку вина, фрукты и бокалы.

В комментариях к записи пользователи соцсети пошутили по поводу самоизоляции артиста и поинтересовались, удалось ли ему выбрать себе невесту.

«Рамблер» писал, что ранее Родион Газманов подшутил над подписчиками, которые часто интересуются его личной жизнью, опубликовав фото с резиновой куклой.