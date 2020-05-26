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Влад Лисовец заболел коронавирусом 

Артём Кульша 35 минут назад
Влад Лисовец заболел коронавирусом
Фото: РИА Новости
Стилист Влад Лисовец заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
По его данным, некоторое время назад у Лисовца возникли подозрения, что он болен коронавирусной инфекцией, и он сам обратился в одно из медицинских учреждений Москвы. Там у него диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию.
«А также проблемы с печенью и панкреатит», — сообщает «Мэш».
Тем временем помощница стилиста Анастасия в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвала информацию о том, что ее работодатель болен коронавирусной инфекцией, не соответствующей действительности. По ее словам, у Лисовца все прекрасно, ей известно это из переписки с ним, а «Мэш» — желтая пресса.
Лисовцу, как сообщал «Рамблер», — 47 лет. Он — создатель сети салонов красоты Contora, школы стиля LISOschool и кафе LisoBon. Также в разное время Лисовец был ведущим таких теле— и радиопрограмм, как «Мейкаперы» на канале «Пятница!», «Окей, Лисовец» на радиостанции «Серебряный дождь» и «Женская форма», «Неделя стиля» и «Красота требует» на канале «Домашний».
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Шоу-бизнес , Влад Лисовец , Серебряный Дождь , Радиостанция "Говорит Москва"
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