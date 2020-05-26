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Жена Джигана рассказала о разводе 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Жена Джигана рассказала о разводе
Фото: @samoylova__oxana_fan
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, как протекает ее жизнь после скандала, участником которого стал ее муж. Девушка подчеркнула, что разводиться с артистом она не передумала, но живут они до сих пор вместе.
Откровенный пост Самойловой появился в соцсети 25 мая. Жена рэпера выложила на страницу семейное фото с мужем и маленьким сыном. При этом девушка сразу отметила, что снимок совсем не означает, что они с супругом «помирились».
В марте, как сообщал «Рамблер», Джиган шокировал фанатов прямыми эфирами в Instagram, в ходе которых демонстрировал неадекватное поведение. Позже выяснилось, что артист был вынужден пройти лечение в американской реабилитационной клинике для зависимых людей. Спустя какое-то время после выходы из больницы рэпер снова ушел «в загул», после чего лечился уже в российской клинике.
На фоне вышеуказанных событий его жена Оксана Самойлова, воспитывающая четверых детей от артиста, заявила о разводе с супругом. Недавно в соцсетях появились фото и видео, на которых Джиган и Самойлова совместно празднуют день рождения дочери. Поклонники предположили, что супруги могли помириться.
Накануне девушка развеяла слухи о воссоединении с мужем.
«Сейчас действительно идёт бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по прежнему любящие мама и папа для своих детей», — отметила она (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Самойлова подчеркнула, что у нее нет депрессии, она не страдает, ей «просто все равно». По ее словам, она прекрасно общается с Джиганом, как и на протяжении последних 10 лет.
«Всё остальное под очень большим вопросом», — резюмировала жена артиста.
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Шоу-бизнес , Оксана Самойлова
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