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Лоза отреагировал на слова Кикабидзе о России 

News.ru 3 часа назад
Лоза ответил Кикабидзе
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова кинематографиста Вахтанга Кикабидзе о том, что Россия вторглась на территорию Грузии в 2008 году.
Ранее грузинский артист заявил, что отказывается от всех предложений, которые касаются гастрольных туров по России. По словам звезды, он не может петь людям, поддерживающим нынешнюю российскую администрацию.
Лоза напомнил своему коллеге, что сначала Грузия напала на Абхазию, а России пришлось вмешаться, чтобы не пострадало мирное население.
Вопрос нужно рассматривать во временном контексте. Это же долго тянущаяся история. Не с 2008 года, и даже не с середины 90-х годов прошлого века. Она тянется уже несколько веков, — отметил российский музыкант.
По его словам, российская сторона не должна реагировать на подобные выпады. Однако Грузия должна помнить, что Россия много в неё вкладывала, передаёт ФАН.
Ранее Кикабидзе отреагировал на обвинение в том, что выступает в России с «тайными корпоративами», чтобы заработать себе на жизнь. Информацию о том, что артист регулярно ездит в Россию «на заработки», распространил актёр Борис Клюев, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Вахтанг Кикабидзе , Борис Клюев , Грузия
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