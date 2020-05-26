Лоза ответил Кикабидзе

Ранее грузинский артист заявил, что отказывается от всех предложений, которые касаются гастрольных туров по России. По словам звезды, он не может петь людям, поддерживающим нынешнюю российскую администрацию.

Лоза напомнил своему коллеге, что сначала Грузия напала на Абхазию, а России пришлось вмешаться, чтобы не пострадало мирное население.

Вопрос нужно рассматривать во временном контексте. Это же долго тянущаяся история. Не с 2008 года, и даже не с середины 90-х годов прошлого века. Она тянется уже несколько веков, — отметил российский музыкант.

По его словам, российская сторона не должна реагировать на подобные выпады. Однако Грузия должна помнить, что Россия много в неё вкладывала, передаёт ФАН.