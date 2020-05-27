Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова за жалобы на отсутствие средств 

News.ru и ещё 3 26 минут назад
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова
Фото: РИА Новости
Супруга актёра Бориса Щербакова Татьяна Бронзова раскритиковала вдову актёра Николая Караченцова Людмилу Поргину за её жалобы на отсутствие средств к существованию.
«Людмила Поргина — заслуженная артистка РФ, она получает хорошую пенсию, думаю, около 50 тысяч в месяц. И рассказывать, что она сидит без денег, по-моему, странно. И неправда», — привели слова Татьяны Бронзовой на портале KP.RU.
Она добавила, что ей стыдно за артистов, которые жалуются на отсутствие денег, и привела в пример свою семью.
«Мне за них стыдно. Очень неловко всё это слышать. Мой муж никогда бы не пожаловался. Хотя антреприза — его основной заработок, а спектаклей сейчас нет. Я давно на пенсии и не работаю. Деньги зарабатывает муж. Он всегда востребован. Благодаря ему у нас есть «подушка безопасности», — отметила супруга Бориса Щербакова.
Татьяна Бронзова также поделилась, что её семья откладывала деньги на путешествие, но из-за потери заработка ей с мужем пришлось потратить отпускные на ежедневные нужды.
«Мы откладывали на одни цели, а сейчас сбережения пошли просто на жизнь. Я мечтала отправиться в путешествие на круизном лайнере. А это дорого. Значит, поездку придётся отложить. Ну и что? Это же не конец света», — подытожила она.
Как писал NEWS.ru ранее, вдова Николая Караченцова сообщила, что она проводит самоизоляцию из-за коронавируса на своей даче в Подмосковье без денег. Людмила Поргина отметила, что раньше она постоянно получала гонорары за съёмки в телепередачах, а сейчас этого нет. Она также пожаловалась на высокие налоги и расходы на домашних питомцев.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
News.ru: последние новости
Лоза отреагировал на слова Кикабидзе о России Лоза отреагировал на слова Кикабидзе о России Расставшаяся с мужем Гагарина рассказала, как переживает непростой период Расставшаяся с мужем Гагарина рассказала, как переживает непростой период Бузова сообщила, когда они с Давой могут сыграть свадьбу Бузова сообщила, когда они с Давой могут сыграть свадьбу
Комментарии
Шоу-бизнес , Людмила Поргина , Борис Щербаков , Николай Караченцов , Татьяна Бронзова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грачевский высказался об обвиненном дочерью Успенском
Грачевский высказался об обвиненном дочерью Успенском
Лещенко высказался о бедствующих артистах
Лещенко высказался о бедствующих артистах
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
Путин кинул ручку во время совещания
Путин кинул ручку во время совещания
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Видео
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
00:11
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
Армия
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
02:35
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
Политика
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
02:29
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
Шоу-бизнес
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
01:37
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
Общество
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
01:30
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
Происшествия
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение