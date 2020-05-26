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Раздевалась на камеру: Солнцев заявил о новом заработке жены 

Вероника Полынина 24 минуты назад
«Был в бешенстве»: Солнцев о новом заработке жены
Фото: соцсети
Пожилая жена шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович решила заработать, раздеваясь перед незнакомцами по интернету, пишет «Собеседник».
«О том, что Катя у нас — русская Чиччолина и решила заработать с помощью виртуального секса, я долгое время не знал», — рассказал Гоген.
По его словам, она стала ежедневно запираться в комнате и просила ее не тревожить. Поведение супруги беспокоило Сонцева, однако он и предположить не мог, что она решила раздеваться перед незнакомцами за деньги.
За каждый сеанс клиенты должны были перечислять Терешкович по 100 рублей, однако ни от одного из них она так и не получила денег.
«Она нарвалась на аферистов: ни одной сотки в итоге не заработала», — заявил шоумен.
По его словам, о новом увлечении жены он узнал случайно, когда знакомые стали присылать ее откровенные фотографии, оказавшиеся в Сети.
«На снимках она показывает свои сиськи какому-то мужику. Я был в бешенстве. Конечно, не обошлось без драки. Я ее пытался призвать к морали.
Но Катя уверяет: «Каждый на удаленке зарабатывает, как может», — пожаловался Солнцев.
После известия о том, что Терешкович раздевается перед камерами, у Гогена Сонцева случился нервный срыв и впервые в жизни подскочило давление.
В марте, как сообщал «Рамблер», Гоген Солнцев заявил, что его жена умирает, а он пытается вернуть ее к жизни. «Катя совсем плоха. Ее парализовало. Прогнозы очень неблагоприятные», — заявил тогда Солнцев.
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Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , ИД "Собеседник"
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