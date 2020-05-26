«Был в бешенстве»: Солнцев о новом заработке жены

Пожилая жена шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович решила заработать, раздеваясь перед незнакомцами по интернету, пишет «Собеседник».

«О том, что Катя у нас — русская Чиччолина и решила заработать с помощью виртуального секса, я долгое время не знал», — рассказал Гоген.

По его словам, она стала ежедневно запираться в комнате и просила ее не тревожить. Поведение супруги беспокоило Сонцева, однако он и предположить не мог, что она решила раздеваться перед незнакомцами за деньги.

За каждый сеанс клиенты должны были перечислять Терешкович по 100 рублей, однако ни от одного из них она так и не получила денег.

«Она нарвалась на аферистов: ни одной сотки в итоге не заработала», — заявил шоумен.

По его словам, о новом увлечении жены он узнал случайно, когда знакомые стали присылать ее откровенные фотографии, оказавшиеся в Сети.

«На снимках она показывает свои сиськи какому-то мужику. Я был в бешенстве. Конечно, не обошлось без драки. Я ее пытался призвать к морали.

Но Катя уверяет: «Каждый на удаленке зарабатывает, как может», — пожаловался Солнцев.

После известия о том, что Терешкович раздевается перед камерами, у Гогена Сонцева случился нервный срыв и впервые в жизни подскочило давление.