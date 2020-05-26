Тайный любовник Волочковой оказался стариком 

В Сети продолжают гадать, кто же является новый любовником Анастасии Волочковой и есть ли он вообще, ведь артистка мужчину тщательно скрывая, выставляя лишь фото с его рукой или ногой. Никакие подробности о поклоннике бывшая балерина тоже не разглашает, однако поклонники пришли к выводу, что воздыхатель 44-летней артистки уже стар и не очень здоров.

Интернет-пользователи так решили, рассмотрев свежие снимки, на которых в кадр попали руки любовника Волочковой. Кисти у мужчины морщинистые, что говорит о его преклонном возрасте, а также какие-то отечные, что может свидетельствовать о тех или иных заболеваниях — от проблем с почками и сердцем до алкоголизма.

Между тем этот факт, похоже, не смущает Анастасию и она уже вовсю готовится к свадьбе с избранником, который не так давно сделал ей предложение. Торжество должно пройти в октябре этого года и танцовщица обещает поразить гостей праздника своими свадебными нарядами, которых будет аж семь штук.