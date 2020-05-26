Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тайный любовник Волочковой оказался стариком 

Экспресс газета 2 часа назад
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Фото: РИА Новости
В Сети продолжают гадать, кто же является новый любовником Анастасии Волочковой и есть ли он вообще, ведь артистка мужчину тщательно скрывая, выставляя лишь фото с его рукой или ногой. Никакие подробности о поклоннике бывшая балерина тоже не разглашает, однако поклонники пришли к выводу, что воздыхатель 44-летней артистки уже стар и не очень здоров.
Интернет-пользователи так решили, рассмотрев свежие снимки, на которых в кадр попали руки любовника Волочковой. Кисти у мужчины морщинистые, что говорит о его преклонном возрасте, а также какие-то отечные, что может свидетельствовать о тех или иных заболеваниях — от проблем с почками и сердцем до алкоголизма.
Между тем этот факт, похоже, не смущает Анастасию и она уже вовсю готовится к свадьбе с избранником, который не так давно сделал ей предложение. Торжество должно пройти в октябре этого года и танцовщица обещает поразить гостей праздника своими свадебными нарядами, которых будет аж семь штук.
К слову, этот брак станет для артистки первым, потому что их союз с Игорем Вдовиным был фиктивным. Анастасия заверяет, что ее новый кавалер тоже ранее не был женат.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Экспресс газета: последние новости
В Сети раскрыли собственность и заработки Ивана Урганта В Сети раскрыли собственность и заработки Ивана Урганта «Боря жив»: почему разбитого инсультом Моисеева уже год скрывают «Боря жив»: почему разбитого инсультом Моисеева уже год скрывают Григорий Лепс высказался по поводу «голодающих артистов» Григорий Лепс высказался по поводу «голодающих артистов»
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У кошки в России обнаружили коронавирус
У кошки в России обнаружили коронавирус
Главврач рассказал о массовом увольнении медиков
Главврач рассказал о массовом увольнении медиков
Путин кинул ручку во время совещания
Путин кинул ручку во время совещания
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Русские с георгиевской лентой проверили ресторан в Юрмале
Русские с георгиевской лентой проверили ресторан в Юрмале
Видео
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
00:27
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
В мире
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
01:45
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
Происшествия
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение