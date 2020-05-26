«Импланты плесневеют»: Кудрявцева рассказала о проблемах 

Телеведущая Лера Кудрявцева в очередной раз высказалась о вреде силиконовой груди.

Как пишет «Комсомольская правда» , Кудрявцева поговорила с пластическим хирургом и выяснила, что «импланты в груди и пропотевают, и даже плесневеют».

Телеведущая обратилась к девушкам, мечтающим об увеличении груди, и призвала их хорошо подумать перед операцией и ознакомиться с медицинскими исследованиями на данную тему. По словам Кудрявцевой, пластическая хирургия — это большой бизнес, и врачам невыгодно раскрывать клиенткам всю информацию.

Лера Кудрявцева также выяснила, что при нанесении татуировок чернила оказываются в лимфоузлах. Однако специалист успокоил теледиву, заверив, что данных о негативном влиянии татуировок на организм человека нет.

Как сообщал «Рамблер», в декабре Кудрявцевой сделали операцию из-за порвавшегося в груди импланта. Телеведущая рассказала, что имплант протекал лет пять-шесть и пропитал «все ткани», врачи вычищали их четыре часа. После этого ведущая предостерегла девушек от увеличения груди.