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«Импланты плесневеют»: Кудрявцева рассказала о проблемах 

Вероника Полынина 55 минут назад
«Импланты плесневеют»: Кудрявцева рассказала о проблемах
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Лера Кудрявцева в очередной раз высказалась о вреде силиконовой груди.
Как пишет «Комсомольская правда», Кудрявцева поговорила с пластическим хирургом и выяснила, что «импланты в груди и пропотевают, и даже плесневеют».
Телеведущая обратилась к девушкам, мечтающим об увеличении груди, и призвала их хорошо подумать перед операцией и ознакомиться с медицинскими исследованиями на данную тему. По словам Кудрявцевой, пластическая хирургия — это большой бизнес, и врачам невыгодно раскрывать клиенткам всю информацию.
Лера Кудрявцева также выяснила, что при нанесении татуировок чернила оказываются в лимфоузлах. Однако специалист успокоил теледиву, заверив, что данных о негативном влиянии татуировок на организм человека нет.
Как сообщал «Рамблер», в декабре Кудрявцевой сделали операцию из-за порвавшегося в груди импланта. Телеведущая рассказала, что имплант протекал лет пять-шесть и пропитал «все ткани», врачи вычищали их четыре часа. После этого ведущая предостерегла девушек от увеличения груди.
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Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева , Комсомольская правда
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