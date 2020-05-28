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Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной кампании нижнего белья 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Ирина Шейк снялась в откровенной рекламе нижнего белья
Фото: РИА Новости
Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала фотосессии в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi. Откровенный снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.
На размещенном в сети кадре Шейк позирует в полупрозрачном комплекте черного цвета, просвечивающем грудь. На сайте марки его стоимость составляет 4,6 тысячи рублей. Она также одета в шелковую рубашку в тон стоимостью девять тысяч рублей.
Подписчики восхитились внешним видом модели. «Горячо!», «Женщина не может быть столь совершенной!», «Ты потрясающая», «Ирина, ты прекрасна!» — комментировали они пост, набравший 378 тысяч лайков.
В апреле Ирина Шейк снялась в рекламной кампании итальянского бренда Furla в откровенном наряде. Она попозировала в черном атласном пиджаке, надетом на голое тело, и обтягивающих брюках того же цвета. На фото модель демонстрировала красную кожаную сумку через плечо. Автором съемки выступил итальянский модный фотограф Джампаоло Сгура (Giampaolo Sgura).
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Шоу-бизнес , Ирина Шейк
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