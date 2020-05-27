Гагарина прервала молчание после новостей о разводе

Российская певица Полина Гагарина прервала молчание после известия о разводе. Она опубликовала пост о том, что сейчас наступил непростой период в её жизни.

"Я очень благодарна этому времени, несмотря на то, что для многих оно действительно стало непростым. Я желаю всем обрести новую энергию, удачу и возможности. Удивительно открывать себя, удивительно открывать людей вокруг", — написала исполнительница в Instagram.

По словам звезды, она думала, что через две недели карантин отменят. Однако эти меры затянулись. Её гастрольная деятельность «стоит на паузе». Благодаря этому появилось свободное время. Впервые в её жизни нет суеты.

Подписчики подумали, что светская львица таким способ подняла тему отношений с мужем. Пара сейчас находится в бракоразводном процессе.