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Расставшаяся с мужем Гагарина рассказала, как переживает непростой период 

News.ru и ещё 4 19 минут назад
Гагарина прервала молчание после новостей о разводе
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Российская певица Полина Гагарина прервала молчание после известия о разводе. Она опубликовала пост о том, что сейчас наступил непростой период в её жизни.
"Я очень благодарна этому времени, несмотря на то, что для многих оно действительно стало непростым. Я желаю всем обрести новую энергию, удачу и возможности. Удивительно открывать себя, удивительно открывать людей вокруг", — написала исполнительница в Instagram.
По словам звезды, она думала, что через две недели карантин отменят. Однако эти меры затянулись. Её гастрольная деятельность «стоит на паузе». Благодаря этому появилось свободное время. Впервые в её жизни нет суеты.
Подписчики подумали, что светская львица таким способ подняла тему отношений с мужем. Пара сейчас находится в бракоразводном процессе.
Как писал NEWS.ru, муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков в случае развода с певицей останется без недвижимости. Ещё перед свадьбой пара якобы зафиксировала, что дом и квартира останутся в собственности у Гагариной.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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