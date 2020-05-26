Певец Борис Моисеев в интервью «Московскому комсомольцу» опроверг слухи о своей болезни, появившиеся в СМИ. Он заявил, что новости о его здоровье публикуют раз в два-три месяца, когда «не хватает хайпа».

«Ну, да, похоронили меня в очередной раз», — отметил 66-летний артист.

По словам певца, слухи о здоровье или проблемах с финансами его очень обижают и расстраивают.

«Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе, и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость», — отметил Моисеев.

Как писал «Рамблер», в 2010 году Моисеев перенес первый инсульт Моисеев. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015-м произошел второй инсульт. Сейчас певец старается избегать нагрузок и большую часть времени проводит на Рижском взморье, где у него есть жилье.

Певец рассказывал, что отказался от алкоголя, регулярно посещает врачей и принимает назначенные лекарства. У него также были проблемы с уровнем сахара в крови, но после года под наблюдением медиков здоровье восстановилось.