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Борис Моисеев ответил на слухи об ухудшении своего здоровья 

Lenta.ru 5 часов назад
Российский певец Борис Моисеев отреагировал на слухи об ухудшении своего здоровья. Об этом он рассказал музыкальному критику Артуру Гаспаряну, пишет «Московский комсомолец».
«Ну, да, похоронили меня в очередной раз, — заявил артист. — Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает».
Моисеев даже выявил закономерность, по которой ему раз в два-три месяца начинают звонить журналисты в подобными слухами. «Видимо, не хватает хайпа или рейтинга», — предположил он.
22 мая музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что состояние Бориса Моисеева ухудшается «с моральной точки зрения», у него появились провалы в памяти. По его утверждению, певец не всегда понимает, кто ему звонит, не помнит людей, не помнит события.
В декабре 2010 года Борис Моисеев попал в одну из московских больниц с инсультом. Его выписали в феврале 2011-го.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Борис Моисеев , Сергей Соседов , Артур Гаспарян , Московский комсомолец
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