Брухунова показала подарок от Петросяна 

Татьяна Брухунова продемонстрировала в Instagram подарок от мужа, юмориста Евгения Петросяна.
Брухунова разместила фотографию букета ландышей и коробочки ювелирного бренда Tiffani, а в «сториз» разместила снимок содержимого коробочки — золотого кольца с надписью love.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова в ответ на критику одной из подписчиц назвала бывшую жену Петросяна Елену Степаненко «диковинной четвертой» женой и намекнула, что она в свое время тоже разрушила брак Петросяна с предыдущей супругой.