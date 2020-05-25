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Брухунова показала подарок от Петросяна 

Вероника Полынина 35 минут назад
Брухунова показала подарок от Петросяна
Фото: Instagram
Татьяна Брухунова продемонстрировала в Instagram подарок от мужа, юмориста Евгения Петросяна.
Брухунова разместила фотографию букета ландышей и коробочки ювелирного бренда Tiffani, а в «сториз» разместила снимок содержимого коробочки — золотого кольца с надписью love.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова в ответ на критику одной из подписчиц назвала бывшую жену Петросяна Елену Степаненко «диковинной четвертой» женой и намекнула, что она в свое время тоже разрушила брак Петросяна с предыдущей супругой.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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