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Шнуров сделал неожиданный вывод из конфликта с Пригожиным 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Шнуров сделал неожиданный вывод из спора с Пригожиным
Фото: News.ru
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в споре с продюсером Иосифом Пригожиным о «голодающих артистах» сделал для себя неожиданное открытие.
Ранее Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это певец Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, правда ли Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.
Ссора двух звёзд показала «липовую» популярность некоторых людей. Шнуров считает, что проблема отсутствия поддержки артистов, оставшихся из-за пандемии без денег, скрывается в аудитории.
Объясняю схему: если ты «звезда», а твой «продюсер» — со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные «дни города». За свои кровные на эти «шоу» никто не пойдёт, — объяснил музыкант.
По его словам, государство выделает деньги на разных звёзд. Представители артистов исполняют желание властей. Однако люди их не знают. Именно поэтому сейчас появились артисты, которые испытывают финансовые проблемы, пишет KP.ru.
Как писал NEWS.ru, танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, журналистка, с которой он разговаривал, вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс его высказывание.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , Комсомольская правда
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