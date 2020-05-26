Тарзану предложили работу с «элитными телками» 

Фермер-сыровар Олег Сирота прокомментировал скандал с участием с стриптизера Сергея Глушко (Тарзан) и предложил ему работу в своем хозяйстве. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Как сообщал «Рамблер», ранее издание «Телепрограмма» привело цитату, якобы принадлежащую Глушко, в которой говорится, что старики во время пандемии получают пенсию, а артисты «ни копейки не имеют». Сам Глушко заявил, что его слова исказили
Сирота после этого предложил Глушко поработать дояром.
«Я тут узнал, что Тарзан ищет работу. Хотел попросить помощи с репостом вакансий нашего хозяйства, чтобы донести до него и до всех страдающих представителей шоу-бизнеса. Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными тёлками и проявить себя на вакансии дояра», — написал фермер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Сирота рассказал, что Тарзан сможет покупать продукцию фермы со скидкой, получить естественный загар, «подсушиться самым натуральным образом с лопатой и доильным аппаратом» и жить в комфортабельном общежитии.
Фермер заявил, что может предложить работу телятницы жене Тарзана, певице Наташе Королевой, и рассказал о других своих вакансиях: дояр/доярка, плотник, помощник сварщика, сварщик, электрик, бригадир фермы.