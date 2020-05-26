Тарзану предложили работу с «элитными телками» 

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Как сообщал «Рамблер», ранее издание «Телепрограмма» привело цитату, якобы принадлежащую Глушко, в которой говорится, что старики во время пандемии получают пенсию, а артисты «ни копейки не имеют». Сам Глушко заявил, что его слова исказили

Сирота после этого предложил Глушко поработать дояром.

«Я тут узнал, что Тарзан ищет работу. Хотел попросить помощи с репостом вакансий нашего хозяйства, чтобы донести до него и до всех страдающих представителей шоу-бизнеса. Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными тёлками и проявить себя на вакансии дояра», — написал фермер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Сирота рассказал, что Тарзан сможет покупать продукцию фермы со скидкой, получить естественный загар, «подсушиться самым натуральным образом с лопатой и доильным аппаратом» и жить в комфортабельном общежитии.