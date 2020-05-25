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Тарзану предложили работу дояра 

Вероника Полынина 12 минут назад
Миллионер предложил Тарзану работу дояра
Фото: Instagram
Фермер-сыровар Олег Сирота предложил Сергею Глушко, пожаловавшемуся на отсутствие денег, работу на ферме.
Сирота написал в Instagram, что готов трудоустроить «всех страдающих представителей шоу-бизнеса».
«Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными тёлками и проявить себя на вакансии дояра», — написал сыровар.
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По его словам, это отличная работа на свежем воздухе, которая позволит Тарзану не только заработать, но и «подсушиться», а также получить естественный загар.
Предприниматель также предложил Глушко комнату в общежитии на случай, если супруга танцора Наташа Королева выгнала его из дома из-за отсутствия заработка.
«В принципе мы их с Наташей можем двоих принять, как семейную пару — работу обоим найдём. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей», — заявил Сирота.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Глушко (Тарзан) посетовал на тяжелое положение артистов в период пандемии коронавируса. Он заявил, что в отличие от бабушек и дедушек, которые получают пенсии, артисты не зарабатывают ни копейки.
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