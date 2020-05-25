Алибасов объяснил сделку с квартирой Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов рассказал, зачем передал квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве своему помощнику Сергей Моцарю.

В интервью «Пятому каналу» Алибасов заявил, что хотел уберечь недвижимость от посягательств младшей дочери Шукшиной Ольги. По словам продюсера, Ольга также претендует на квартиру на улице Бочкова в Москве, где когда-то жил писатель Василий Шукшин.

«Она вдруг возникла, откуда она возникла? Ее не было. Оля — дочка Лиды, с которой не общается никто в семье. Я думаю, что у Оли есть самая главная цель в ее жизни, чтобы мама умерла», — заявил Алибасов.

Адвокат продюсера Сергей Жорин подтверждает, что передача недвижимости третьему лицу является «распространенной практикой».

«Фактически владелец в подобных случаях называется бенефициар. Он фактический владелец, а юридическим является доверенное лицо», — сказал Жорин.

Бари Алибасов утверждает, что ситуация находится под контролем, и как только возникнет необходимость, документы на собственность будут переоформлены.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Лидия Федосеева-Шукшина подарила Бари Алибасову свою квартиру в Новой Москве. Позже стало известно, что продюсер переписал недвижимость на своего помощника. 81-летняя артистка заявила, что муж обманом заставил ее подписать документы о передаче квартиры. Адвокат ее дочери Марии Шукшиной подал заявление в СК о мошенничестве.