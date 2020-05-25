Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лобода опровергла слухи о пластике и показала лицо без фотошопа 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Лобода опровергла слухи о пластике и показала лицо
Фото: РИА Новости
Украинская певица Светлана Лобода опровергла слухи о пластике и поделилась снимком, на котором, по ее словам, нет фотошопа. Фотография появилась на ее странице в Instagram.
На размещенном селфи запечатлено лицо исполнительницы вблизи. В описании к публикации 37-летняя Лобода заявила, что не делала пластических операций.
«Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено», — подчеркнула знаменитость.
Подписчики восхитились внешним видом певицы и ее естественной красотой.
«Бывают такой бред напишут, что хоть стой, хоть падай. А вы, Светлана, всегда прекрасна», — написал один.
«Не обращайте внимание! Если человек нужный и полезный, то о нем всегда будут говорит. Одни из зависти, а другие из благих побуждений», — отметил второй. Не обращайте внимания на тех, кто такое говорит. Вы самая красивая», — подчеркнул третий.
«Естественная красота, а мыши пусть завидуют молча, — заключил четвертый.
В мае жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер ответила на критику пользователей, заподозривших ее в пластических операциях. На коллаже совмещены фото лица Бибер в 13-летнем и 23-летнем возрасте. В комментариях под постом она оправдалась перед критиками и заявила, что никогда не делала пластику лица. Модель также отметила кадр справа был отредактирован в фотошопе визажистом.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Последние новости
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан У армии Хафтара появился еще один враг У армии Хафтара появился еще один враг Показано будущее пляжей после пандемии коронавируса Показано будущее пляжей после пандемии коронавируса
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Джастин Бибер , Светлана Лобода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Киркорова отсудили миллионы
У Киркорова отсудили миллионы
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Баттл Шнуров-Пригожин взрывает интернет
Баттл Шнуров-Пригожин взрывает интернет
«Вы нажили очень опасных врагов»
«Вы нажили очень опасных врагов»
Видео
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Россиянам обозначили сроки масочного режима
01:03
Россиянам обозначили сроки масочного режима
Общество
Названа дата старта ЕГЭ
00:16
Названа дата старта ЕГЭ
Общество Образование
Киев захотел «выбить» РФ из космических программ США
00:43
Киев захотел «выбить» РФ из космических программ США
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение