Лобода опровергла слухи о пластике и показала лицо

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Украинская певица Светлана Лобода опровергла слухи о пластике и поделилась снимком, на котором, по ее словам, нет фотошопа. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном селфи запечатлено лицо исполнительницы вблизи. В описании к публикации 37-летняя Лобода заявила, что не делала пластических операций.

«Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено», — подчеркнула знаменитость. View this post on Instagram A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on May 24, 2020 at 6:03am PDT

Подписчики восхитились внешним видом певицы и ее естественной красотой.

«Бывают такой бред напишут, что хоть стой, хоть падай. А вы, Светлана, всегда прекрасна», — написал один.

«Не обращайте внимание! Если человек нужный и полезный, то о нем всегда будут говорит. Одни из зависти, а другие из благих побуждений», — отметил второй. Не обращайте внимания на тех, кто такое говорит. Вы самая красивая», — подчеркнул третий.

«Естественная красота, а мыши пусть завидуют молча, — заключил четвертый.