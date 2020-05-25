Лоза пожаловался на пенсию 

Музыкант Юрий Лоза получает пенсию в размере 12 тысяч рублей. Об этом он сам сообщил «Вечерней Москве».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в чудовищной ситуации и ужасном состоянии из-за ограничений, введенных на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, они лишились возможности зарабатывать, проедают накопления и практически бедствуют.

Лоза, комментируя заявление продюсера, высказал мнение, что тому не следовало выделять артистов, потому что в настоящее время страдают все. Также музыкант заявил, что не верит, будто у артистов вроде Пригожина нет денег в загашнике.

«Вот я получаю только пенсию в 12 тысяч», — отметил он.

По его словам, этих денег не хватает даже на оплату коммунальных услуг. Также Лозе приходится отказываться от некоторых покупок, например, не заказывать готовую еду, а готовить салаты и котлеты самому. Кроме того, он упомянул, что ему помогают выжить отчисления за исполнение его произведений, монетизация песен в интернете и написание статей для средств массовой информации.